"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Arjantin'de orman yangınları için ordu devrede

21 Ağustos 2022, Pazar 16:00
Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, ülkenin Parana Deltası'nda iki haftadan uzun süredir devam eden orman yangınlarına müdahalede bulunulmasına yardım etmek için silahlı kuvvetleri görevlendirdiğini duyurdu.

Fernandez, Twitter hesabından, ekolojik felaketlere engel olacaklarını belirterek "(Parana) Delta'da çevreyi ve milyonlarca Arjantinlinin sağlığını etkileyen yangınların devam etmesine göz yumamayız. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin yangınları durdurması için derhal harekete geçmesi talimatını verdim." açıklamasında bulundu.

Çok sayıda helikopter ve ordu mensubunun görevlendirildiğini aktaran Fernandez, kasıtlı çıkarıldığı düşünülen yangınların sorumlularının bulunması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Santa Fe Eyalet Valisi Omar Perotti, Fernandez'den, Parana Deltası'ndaki yangınlara müdahale etmesi için orduyu görevlendirmesini talep etmişti.

Arjantin'in orta kesimlerinde bulunan, Buenos Aires eyaletinin kuzeyi ile Entre Rios ve Santa Fe eyaletlerinden geçen 14 bin kilometrekare genişliğinde, 302 kilometre uzunluğundaki Parana Deltası'nda süren orman yangınları 10 bin hektarlık alanı tahrip etti.

Duman, yangınların başladığı Rosario şehrine 300 kilometre uzaklıktaki başkent Buenos Aires'e kadar ulaşmıştı.

Her yıl ağustos ve ocak aylarında çıkan yangınların, büyükbaş yetiştiricileri tarafından otlak araziye alan açmak için kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülüyor.

Yangınlardan büyük zarar gören Santa Fe eyaletine bağlı Rosario şehrinde halk, yangınların kasıtlı çıkarılmasına karşı protestolar düzenlemişti.

Bölgede yıl başından bu yana 100 bin hektardan fazla alanın, bölgedeki sulak arazilere ve yaban hayata ciddi zarar veren yangınlar nedeniyle tahrip olduğu tahmin ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'daki sellerde ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Maymun çiçeği vakası Endonezya'da da görüldü

    Fas'ta 3 günde 55 hektar alan zarar gördü

    Macron, Cezayir’i ziyaret edecek

    Çin'de aşırı sıcaklık alarmı devam ediyor

    Çin'in savaş uçakları ve gemileri yeniden Tayvan çevresinde

    Mardin - Derik'teki kazada şehit olan polis Yahya Ergin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

    Gaziantep'teki kazada yaralanan 16 kişi taburcu edildi, 13 kişinin tedavisi sürüyor

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    MSB: 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

    Şimdi de Esad çarkı

    Antalyaspor, Trabzonspor'u farklı yendi

    6’lı masada ilk turun son toplantısı

    Asgari ücret yeniden güncellensin

    İsrail’le görüşmeler tamgaz

    Kiralar kontrolden çıktı

    Mardin'de freni patlayan tır kalabalığın arasına girdi: 19 kişi öldü, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı

    Çözüm için ekonomi politikaları yetmez

    Yağmur altında tavaf

    Gültekin Uysal: Erdoğan’dan herşey beklenir

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şahs-ı manevînin kararlı duruşu
    Genel

    Şimdi de Esad çarkı
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 8
    Said YÜKSEKDAĞ

    Ne mutlu ahlâkı güzel insanlara!
    Risale-i Nur'dan

    Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?
    Ramazan Çalışan

    Ey insan, aklını başına al
    Adnan NACİR

    Marketten Mehmed’e mektup
    Ahmet BATTAL

    Siyasette lider faktörü ve Demireller

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.