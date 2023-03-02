Arjantin'in yarısından fazlası elektriksiz kaldı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüksek gerilim hatlarının yakınında çıkan yangın sebebiyle ülkenin yarısından fazlasına saatlerce elektrik verilemedi.

BBC'nin haberine göre, enerji kesintisi Buenos Aires başta olmak üzere çok sayıda büyük şehri etkiledi. Ülkenin yarısından fazlasını vuran, 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemde saatlerce süren kesinti nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken iş yerlerinin kapatılması, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. Başkent dahil birçok kentte trafik ışıkları çalışmazken hava yolu ulaşımı da aksadı. Enerji Bakanlığı, sorunun kısa sürede giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bilgisini paylaştı. Arjantin'de 2019'daki elektrik kesintilerinde milyonlarca kişi karanlıkta kalmıştı. AA

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