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Arnavutluk’ta gerginlik devam ediyor

11 Aralık 2020, Cuma 21:00
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, bir gencin, polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından başlayan gergin protestolar bugün de devam etti.

İçişleri Bakanlığında başlayan ve Başbakanlık binasında devam eden gergin protestolar, başkentin diğer bölgelerine de sıçradı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu dönemde, 3 gündür protesto düzenleyen göstericiler, polise taş ve farklı nesneler fırlattı. Polisler ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Göstericiler, İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasının ardından Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun da istifasını ve polis şiddetinin yasaklanmasını talep ediyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dün yaptığı açıklama ile İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasını sunduğunu açıklamıştı.

Başkent Tiran'da, 8 Aralık günü sokağa çıkma yasağının bulunduğu saate denk gelen 01.45'te 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamış, kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Üç gündür süren protestolarda, göstericiler ile polis arasında çıkan arbedelerde çok sayıda polis ve gösterici yaralandı.

Arnavutluk'taki protestolarda yaralanan polis, tedavi için Türkiye'ye gönderilmek isteniyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'daki protestolarda gözünden yaralanan polisin tedavi amacıyla Türkiye'ye gönderilmesi için Türk yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Tiran'daki hastanede yaralı polis Fadil Allaraj'ı ziyaret eden Rama, polisin ailesine, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu'nun nakil için Türk yetkililerle temasta olduğunu söyledi.

Rama, "En kötüsü geçti. Şimdi onu yaralı askerler için sahip oldukları özel hastaneye götürmek için Türkiye'deki yetkililerle temastayız." ifadelerini kullandı.

AA

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