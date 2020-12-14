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14 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Arnavutluk'ta tansiyon düşmüyor: Gergin protestolar aralıksız devam ediyor

14 Aralık 2020, Pazartesi 16:45
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, bir gencin, polisin "dur" ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından 9 Aralık'ta başlayan gergin protestolar beşinci gününde de devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu dönemde, 5 gündür aralıksız protesto düzenleyen yüzlerce gösterici, bu akşam Tiran’daki İskender Bey meydanında toplandı.

Polisin dağılmaları için yaptığı uyarılara aldırmayan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Ardından "Klodian için Çağrı" ve "Adalet olmadan huzur olmaz" sloganları atarak yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, Başbakanlık önündeki reklam panoları ve trafik sinyallerine zarar verdi.

Tiran Bölge Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yönüne doğru yürüyüşe geçen göstericiler polise taş atarken, emniyet güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla göstericilere müdahale etti.

Göstericilerin bir bölümü yere yatarak protesto ederken, protestocular başkentin farklı bölgelerine dağılarak Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti.

Bunun ardından tekrar İskender Bey meydanına dönen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, burada bazı göstericiler gözaltına alındı.

Tiran'ın yanı sıra ülke genelindeki bazı şehirlerde de protestolar düzenlendi.

25 yaşındaki gencin öldürülmesinden sonra ülkede şiddet eylemlerine de dönüşen ve kurum binaları ile çevrede hasara neden olan protesto gösterileri düzenleniyor.

Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı.

Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'ın istifasını sunduğunu açıklamıştı. Göstericiler, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu'nun da istifasını ve emniyette reform talep ediyor.

Tiran Asliye Mahkemesi, görevi sırasında genç adamı hizmet silahıyla vurmakla suçlanan polis memuru Nevaldo Hajdaraj hakkında tutuklu yargılama kararı vermişti.

Birkaç gündür devam eden protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.

AA

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