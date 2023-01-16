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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Arnavutluk'tan İngiltere’ye sözlü nota verildi

16 Ocak 2023, Pazartesi 23:00
Arnavutluk, İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick’in Arnavutlarla ilgili açıklamaları nedeniyle İngiltere’nin Tiran Büyükelçisi Alastair King Smith’i Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına çağırarak bu ülkeye sözlü nota verdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Smith’e, İngiliz bakanın açıklamaları nedeniyle sözlü nota verildiği bildirildi.

Notayla, Göç Bakanı'nın Arnavutlara karşı ayrımcı dil içeren son açıklamasıyla ilgili endişelerin dile getirildiği aktarılan açıklamada, "Bu tekrarlanan retorik, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Büyük Britanya'daki Arnavut diasporasının rolü ve bu diasporanın her iki ülkenin kültürüne, ekonomisine ve toplumuna önemli katkısına ilişkin ortak değerlendirmenin yer aldığı ortak bildiride teyit edilen ikili iş birliğinin olumlu ruhunu ihlal ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, nefret ve ayrımcılık dilinden kaçınılması ve iki demokratik ülkenin uluslararası örgütlerde ortak ve müttefik olarak üstlenilen taahhütlerin hayata konulması için diyalog ve yapıcı iş birliğinin sürdürülmesi talep edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ortak bildiriyle ülkelerimiz, gençlik, yenilikçilik, turizm, eğitim ve Birleşik Krallığın Arnavutluk’taki stratejik yatırımları odakta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğine dayalı ilişkileri daha da teşvik etme taahhüdünde bulundular."

İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick, sosyal medyada paylaştığı görüntülü mesajda, yasa dışı Arnavut göçmenleri uzaklaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Sadece yasa dışı göçmenler değil, aralarında uyuşturucu suçundan mahkum edilmiş tehlikeli suçlular da var." şeklinde konuşmuştu.

İngiliz Bakanın açıklamalarına tepki gösteren Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılanı "Korkunç anıları dayanılmaz bir vahşetle hatırlatan demokratik ilkelere sahip bir bakan tarafından bir topluluğun utanç verici bir şekilde ötekileştirilmesi" olarak nitelendirdi.

Arnavutluk ile İngiltere, geçen yılın sonunda, iki ülke arasında tartışmalara yol açan yasa dışı göç meselesi de dahil olmak üzere "ortak çıkar alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmek" amacıyla ortak bildiri imzalamıştı.

AA

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