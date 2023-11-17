Art arda 3 yerde İsrail bombalarının hedefi oldu: Ailesini ve ayaklarını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara farklı bölgelerde üç kez yakalanan 3 yaşındaki Ahmed Şebat, bu saldırılar sonucu hem anne, baba ve kardeşlerini hem ayaklarını kaybetti.

İsrail ordusunun 42 gün önce Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı ağır bombardımanın hedefinde özellikle kuzey bölgesi vardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en uç noktada yer alan Beyt Hanun kentinin sakinlerinden Şebat ailesi, İsrail'in 7 Ekim Cumartesi günü düzenlediği ilk saldırıların hedefi oldu.

Söz konusu saldırıda Şebat ailesinden anne ve babanın yanı sıra bir çocuk vefat ederken, 3 yaşındaki Ahmed Şebat ile 2 yaşındaki kardeşi kurtulabildi.

Ailesini kaybetme acısını yaşadıktan sonra Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan yakınlarının yanına kardeşiyle birlikte götürülen 3 yaşındaki Ahmed, burada da İsrail'in saldırılarına maruz kalarak yaralandı.

Daha sonra Gazze Şeridi'nin Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okulda yaşayan dayısının yanına getirilen Ahmed, burada da İsrail asaldırılarından kaçamadı.

Ahmed, İsrail ordusunun UNRWA okulunu da bombalaması sonucu iki ayağını ve yanına geldiği dayısını kaybetti.

İsrail ordusunun saldırılarına üç kez maruz kalan Ahmed, şu anda Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr el-Belah bölgesindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Ailesinden sonra ayaklarını da kaybeden minik Ahmed yardım bekliyor

Ahmed'in dayısı İbrahim Ebu Amşan, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Ahmed ve ailesinin bulunduğu evin bombalandığını söyledi.

Küçük Ahmed'in anne babası ve kardeşlerinin söz konusu saldırıda öldüğünü aktaran Ebu Amşan, Ahmed'in diğer bir kardeşi ve bazı akrabalarının saldırıdan kurtulabildikleri haberini aldıklarını belirtti.

Ahmed ve kardeşini, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Endonezya Hastanesi'nde bir süre tedavi gördükten sonra yanlarına aldıklarını vurgulayan Ebu Amşan, "Ahmed, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunduğumuz sürede ikinci kez saldırıya maruz kaldı. Saldırıda hafif yaralandı." dedi.

Bunun üzerine Gazze Şeridi'nin Nuseyrat bölgesine intikal ettiklerini dile getiren Ebu Amşan, "Ahmed, burada üçüncü kez saldırıya maruz kaldı. Çocuk bu saldırıda da iki ayağını kaybetti." diye konuştu.

Ahmed'in acılarından dolayı sürekli ağladığını aktaran Ebu Amşan, çocuğun maruz kaldığı saldırılardan sonra yüksek seslerden korkar hale geldiğini ve hala ayaklarını kaybettiğinin bilincinde olmadığını dile getirdi.

İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye Gazze sakinlerini yönlendirdiği güneyde de saldırıların devam ettiğini vurgulayan amca Ebu Amşan, söz konusu saldırının aynı zamanda UNRWA'ya ait okula yapıldığını ifade etti.

Uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Ebu Amşan, 3 yaşındaki yeğeninin tedavisinin yapılması ve protez ayak temini için yardım talep etti.

Ahmed'in hareketli güçlü bir çocuk olduğunu ancak yaşadığı bu süreçten çok olumsuz etkilendiğini belirten Ebu Amşan, maruz kaldığı acılardan sonra çok farklı bir çocuğa dönüştüğünü, bu nedenle Ahmed için herkesten destek istediklerini sözlerine ekledi.