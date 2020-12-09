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10 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Artık ciddiye alınmıyor

09 Aralık 2020, Çarşamba 17:00
Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkileri etraflı olarak masaya yatıracağı Aralık ayı liderler zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Avrupa bizim stratejik önceliğimizdir” mesajı gelmiş ve akabinde İbrahim Kalın 20 Kasım’da temaslar için Brüksel’e gönderilmişti.

Konuyla ilgili Euronews Türkçe’ye konuşan üst düzey bir Komisyon yetkilisi, Erdoğan’ın açıklamalarının günün gereksinime göre oluşan bir retorikten ibaret olduğunu ve hiçbir üye ülkeyi ikna etmediğini, kimsenin bu söylemleri ciddiye almadığını belirtti ve şöyle konuştu: “Türkiye’nin son yıllarda attığı adımların hemen hepsi AB’nin değerlerine ve çıkarlarına ters. Sayın Erdoğan’ın söylediklerini ciddiye alan, güvenilir veya kayda değer bulan hiç kimse yok artık burada.”

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