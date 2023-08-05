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5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

'Artık Çin’e yöneliyoruz, ABD bizi hayal kırıklığına uğrattı'

05 Ağustos 2023, Cumartesi
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı oluşturduğunu ve ülkesinin giderek daha fazla “Çin'e yöneldiğini” söyledi.

Maliki, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Filistin Dışişleri Bakanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Filistinli Bakan, "Başkan Biden'ın verdiği sözlerin üzerinden üç yıl geçti ancak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ve Doğu Kudüs'teki hastanelere yönelik mali destekten başka bir şey görmedik." dedi.

Çin, Orta Doğu'daki varlığını artırmak istiyor

Dışişleri Bakanı Maliki, son olarak geçen ay Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlenen saldırılar dahil İsrail'in işlediği ihlallere karşı ABD yönetiminin pozisyonuna dair “ülkesinin karamsarlığını” dile getirerek, "Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı oluşturduğunu" aktardı.

Filistin'in, destek bulmak için “Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen Çin'e giderek daha fazla yöneldiğine" işaret eden Maliki, şunları kaydetti:

"Çin, sadece ekonomik olarak değil siyasi olarak da Orta Doğu'daki varlığını artırmak istiyor. Dünyanın birçok ülkesi de çok önemli bir küresel oyuncu haline gelen Çin'in desteğini istiyor."

Maliki, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinde ABD'nin rolüne işaret ederek, “Orta Doğu'da bir barış süreci yok. Eğer gelecekte bu olursa, neden diğer ülkelerin yanında Çin de yer almasın?” diye konuştu.

ABD’nin İsrail-Suudi Arabistan arasında normalleşme sağlama çabaları

Maliki, ayrıca son dönemde ABD yönetiminin diplomatik çabalarıyla gündeme gelen İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşme iddialarını da hatırlattı.

İsrail ile normalleşme şartı olarak Riyad yönetiminin "iki devletli çözümü" benimsediğini ve bu kapsamda başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını önerdiğini vurgulayan Maliki, şöyle devam etti:

“ABD ve diğer ülkelerin Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarını okudum. Suudi Arabistan'ın da bu konuda Filistin meselesiyle ilgili şartları olduğunu okuyoruz.

Suudi Arabistan'ın bu tavrını koruyacağını ve herhangi bir baskıya boyun eğmeyeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan'ın bizi, yani hak sahiplerini dinlemesini ve bu konu üzerinde istişare etmesini isteriz. Filistin-Suudi Arabistan ilişkileri güçlüdür ve onlara güveniyoruz."

Filistin-İsrail barış görüşmeleri, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin inşasına devam etmesi ve iki devletli çözümden kaçınması gibi nedenlerle Nisan 2014'te durmuştu.

Filistinliler, tıkanan barış sürecinde ABD'yi İsrail'in yanında yer almakla suçluyor.

AA

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  • S.topuz

    5.8.2023 16:52:51

    Salih kullar ve cümle Kutsallar hürmetine Allah c.c Kahhar ismi celâliyle bu muhteris ve ZALİM Siyonistleri kahru perişan etsin inşaallah, Amiiin. İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, Katliamların ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE.

  • S.topuz

    5.8.2023 16:52:29

    Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, onlar istemese de."Israrla ve devamlı olarak Fiilî ve kavlî Dua ile şifanın kapısını aralayacağız, inşaallah🌹 اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ ...Tesbihatdan! Duaya ve Sabra devam! "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZALİMLER için yaşasın CEHENNEM! 🌷🤲🌷😔🌙☝️

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