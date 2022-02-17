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18 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Artık normale dönmek gerek

17 Şubat 2022, Perşembe 19:00
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en yetkili bulaşıcı hastalık uzmanı ve Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs (Covid-19) salgınındaki baş danışmanı Dr. Anthony Fauci, pandemideki risklere rağmen artık yavaş yavaş normale dönmenin zamanının geldiğini söyledi.

Fauci, eyaletlerin, vatandaşları pandemiye ve üçüncü yılına giren salgından kaynaklanan atalete karşı korumak arasında zor bir tercihte bulunması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden’ın tıbbi başdanışmanı ve Beyaz Saray Covid-19’la Mücadele Ekibi üyesi olan Fauci bunun için mükemmel bir seçenek olmadığını vurguladı. Fauci’nin röportajı öncesi ABD’li sağlık yetkilileri Omicron vak’alarının azalmasıyla yeni bir Covid-19 yönetmeliği hazırladıklarını duyurmuştu. Euronews’in haberine göre dünyanın ve ABD’nin, özellikle bazı bölgelerinin, artık Covid-19’la mücadeleden yorulduğunu ve bir şekilde eski hayatlarına dönmeleri gerektiğini vurgulayan Fauci “Tamamen her şeyi bir kenara bırakmaktan bahsetmiyorum, ama yavaş yavaş o yöne gitmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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