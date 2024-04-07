''Artık silah verme'' çağrıları artıyor

Aralarında eski Temsilciler Meclisi Başkanı ve Joe Biden’ın önemli müttefiklerinden Nancy Pelosi’nin de bulunduğu 35’ten fazla Kongre üyesi Demokrat, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a İsrail’e silah transferinin durdurulması çağrısında bulunan bir mektup imzaladı.

'Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek İsrail politikamızda değişiklik olacak'

'İsrail'in insani yardım görevlilerine yönelik saldırıları kabul edilemez' Mektupta, “Yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve giderek kötüleşen insani kriz ışığında, bu silah transferlerinin onaylanmasının haksız olduğuna inanıyoruz” denildi. T24’ün haberine göre, mektup, Pelosi ve aralarında Temsilciler Barbara Lee, Rashida Tlaib ve Alexandria Ocasio-Cortez’in de bulunduğu 36 Demokrat tarafından imzalandı. Mektupta ayrıca ABD’ye, World Central Kitchen (WCK) insani yardım çalışanlarına yönelik hava saldırısına ilişkin bir ABD soruşturması açılana kadar ya da İsrail’in “Gazze’deki masum sivillere verilen zararı azaltmaması” halinde bekleyen silah transferlerini durdurması çağrısında bulunuldu. Bu arada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in 33 binden fazla insanı öldürdüğü Gazze’deki soykırım uyarılarına dikkat çekerek İsrail’e yapılan tüm silah satışlarının durdurulmasını talep etti. Haber Merkezi

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