Artık Türkiye’de güvende değiliz

Uygur yazar Abdullah Abdulrahman, “Suçluların İadesi Anlaşması’nın imzalanması sonrası Çin’e iade edilip Sincan Özerk Bölgesi’neki kamplara götürülmekten korkuyor. Artık burada güvende değiliz” diyor.

Türkiye’deki bazı Uygurlar, Çin ile Türkiye arasında imzalanan “Suçluların İadesi Anlaşması”nın ardından Türkiye’den ayrılmanın yollarını arıyor. “Artık burada güvende değiliz” diyorlar. Uygur hakları savunucusu ve sürgündeki Doğu Türkistan Ulusal Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, son birkaç yıl içinde 3 bin Uygur Türkünün Türkiye’yi terk edip Avrupa’ya kaçtığını söyledi. Tümtürk, “Çin ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler, Uygurlar üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturdu” dedi. İstanbul Sefaköy’de emlakçılık yapan 47 yaşındaki Obul Tevekkul ise Uygurların “siyaset malzemesi yapıldığını” savunurken, “Aşılar ve iadeyi de kapsayan anlaşmalar bizim için hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.Çin Başkonsololosluğu önündeki Uygur protestosuna katılanlardan Şemsinur Gafur da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak “Müslümanların haklarını savunan liderimizin Çin’e karşı çıkmasını, ‘One minute’ demesini bekliyoruz” dedi. Çin’de 20 yıl hapis yatan Uygur yazar Abdullah Abdulrahman, 2014 yılında Türkiye’ye sığındı. Ancak artık Türkiye’de de kendisini güvende hissetmediğini söylüyor.

Beni diri diri yerler

46 yaşındaki yazar, Çin ile Türkiye arasında, “Suçluların İadesi Anlaşması’nın imzalanması sonrası Çin’e iade edilip Sincan Özerk Bölgesi’neki kamplara götürülmekten korkuyor. “Artık burada güvende değiliz” diyen Abdulrahman, “Eğer Türkiye beni iade ederse Çin’de beni diri diri yerler” sözleriyle kaygısını dile getiriyor. Abdulrahman, 1990’larda Pekin’deki bir protestolara katıldığı için hapse atılmış. Ardından Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Malezya üzerinden Türkiye’ye ulaşmayı başarmış.