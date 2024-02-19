Artık yeter, harekete geçin

İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazze’de soykırımın durdurulması çağrısıyla düzenlenen gösteride, yüz binlerce kişi İsrail’in Londra Büyükelçiliğine yürüdü.

Filistin’e destek için şehrin en işlek noktalarından Marble Arch’ta toplanan göstericiler, daha sonra İsrail’in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. “Özgür Filistin”, “İsrail bir apartheid devlettir”, “Soykırımı durdurun” ve “Filistinlilerin hayatı önemlidir” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere’nin İsrail’e verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu. Gösteriye katılanlar arasında, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn, Filistin’in İngiltere’deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot ve Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi papazı Munther Isaac da yer aldı. Papaz Munther Isaac İsrail’in Filistinlilerin hayatlarını hiçe saydığını dile getirerek, her ne olursa olsun Filistin halkının bu yaşananların üstesinden gelerek yeniden ayağa kalkacağını aktardı. AA

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