Aruri’ye suikast devlet terörüdür

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail’in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri’ye suikast düzenlemesinin “büyük bir savaş suçu ve devlet terörü” olduğunu söyledi.

Yusuf, “İşgalci İsrail devletinin yaptıkları, kendisini sorumlu tutacak ve işlediği suçlar hakkında soruşturma açacak mekanizmaların bulunmaması ve uluslararası sessizliğin sonucudur” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in aşırılığına karşı yaptırım uygulanmadığı müddetçe durmayacağını belirten Ebu Yusuf, “İsrail, Filistin halkına karşı nerede savaşırsa savaşsın ABD’nin koruması ve ortaklığı sebebiyle hesap vermekten muaf olduğunu düşünüyor” diye konuştu. İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan “yabancı kaynaklara” dayandırılan haberlerde, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri’nin öldürüldüğü belirtilmişti. Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu. AA

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