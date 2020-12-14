Aşı koruma garantisi vermiyor

RUSYA’DAKİ GAMALEYA ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN BAŞKANI ALEKSANDR GİNTSBURG, HİÇBİR AŞININ KORONAVİRÜSE KARŞI MUTLAK KORUMA SAĞLAMADIĞINI VURGULADI.

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, hiçbir aşının koronavirüse karşı mutlak koruma sağlamadığını belirtti. Sputnik’deki habere göre Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Gintsburg, hiçbir aşının koronavirüse karşı mutlak koruma sağlamadığını, aynı zamanda Kovid-19’un hastalığı geçirenlere de tekrar bulaşabileceğini ifade etti. “Hiçbir aşı mutlak koruma garantisi vermiyor” diyen Gintsburg, koronavirüse daha önce yakalananların dahi yeniden bulaşma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Araştırmalar devam edİyor

Gintsburg daha önce Sputnik V aşısının, aşılanan kişinin koronavirüse yakalanmayacağına dair yüzde 96 oranında garanti verdiğini, fakat her şeye rağmen yakalanması durumunda hastalığın çok daha hafif geçirileceğini belirtmişti. N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin tescil sonrası faz 3 araştırmaları 40 bin kişinin katılımıyla Moskova’da devam ediyor. Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlâçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin üçüncü koronavirüs aşısı için de klinik çalışmalar sürüyor, aşı yıl sonuna kadar tescil edilebilir.