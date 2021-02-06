"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Aşı olanların sayısı koronavirüse yakalananların sayısını geçti

06 Şubat 2021, Cumartesi 14:08
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyada Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının salgının başlamasından bu yana enfekte olan kişi sayısını geçtiğini açıkladı.

Ancak aşı uygulamalarının dörtte üçü, küresel GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede yapıldı.

Tarihin en büyük aşılama kampanyası hızla devam ediyor. Bloomberg tarafından yayınlanan verilere göre, 5 Şubat'a kadar 73 ülkede 124 milyondan fazla doz uygulandı. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, bugüne kadar 105 milyondan kişi Kovid-19 hastalığına yakalandı. Ancak gerçek vaka sayısının testlere bağlı olan bu rakamın çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kovid-19 aşılamalarında sağlık çalışanları, yaşlılar ve ciddi hastalıkları olan kişilere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Küresel olarak, aşıların sayısı, rapor edilen vaka sayısını geçti. Bir anlamda, bu iyi haber ve bu kadar kısa bir zaman diliminde dikkate değer bir başarı." diye konuştu.

Aşı uygulamasındaki adaletsizlik

Ghebreyesus, küresel çapta Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz erişime dikkati çekerek, dünyada şimdiye kadar uygulanan aşıların dörtte üçünün küresel GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede gerçekleştiğinin altını çizdi.

"2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede, henüz tek bir doz (Kovid-19 aşısı) uygulanmadı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, salgına karşı tüm dünyada eş zamanlı mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Aksi takdirde başlangıç noktasına dönebiliriz." uyarısında bulundu.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini bildirmişti.

COVAX kapsamında, 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun yüzde 3,3'ünün bu yıl ortasına kadar aşılanması hedefleniyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: aşı, koronavirüs
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aşı olanların sayısı koronavirüse yakalananların sayısını geçti

    İran'da aşılama bu hafta başlıyor

    ABD Dışişleri Bakanı: Güvenliği tehdit eden adımlardan Çin sorumlu

    ABD, Husileri 'terör örgütü' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor

    Filistin Başbakanı: UCM'nin kararı insanlık için bir zafer

    Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Myanmar'da darbe karşıtları sokaklara döküldü

    Bursluluk sınavı başvuruları başlıyor

    Boğaziçi Üniversitesi'ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulacak

    Oyalama taktiği

    Dünyada son 24 saat

    UCM'den Filistin'e ilişkin karar

    "Bu restoranı açtığımda kimseyi aç bırakmayacağıma dair Allah'a söz verdim"

    Pekin’deki olimpiyatı boykot edin

    BM’den Myanmar çağrısı: Tutukluları bırakın

    Sosyal medya ticarette güvensiz

    Dışişleri Bakanlığı: Libya ile ilgili gelişmeleri memnuniyetle karşıladık

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saatte 7901 vaka ve 110 ölüm gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İman hizmeti ve hürriyet-adalet mücadelesi
    Genel

    Oyalama taktiği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali HAKKOYMAZ

    Ney der: Hu...
    Ahmet BATTAL

    Dini, siyasetin elinden kurtarmak
    Cevher İLHAN

    “Virüs iktidar partisi kongrelerinde bulaşmıyor!”
    Yasemin YAŞAR

    Boğaziçi protestoları aynasında hürriyet kavramı
    Faruk ÇAKIR

    Hem yeni, hem anayasa!
    Genel

    Bursluluk sınavı başvuruları başlıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.