"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Aşı, yoksul ülkelere 2024’e kadar ulaşmayabilir

17 Aralık 2020, Perşembe 18:00
DSÖ, yoksul ülkelerdeki insanların 2024 yılına kadar Covid-19 aşısına erişemeyeceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde faaliyet gösteren COVAX programı, (Covid-19 Aşıları Küresel Erişim), dünya genelindeki yoksul ve orta gelirli ülkelerdeki insanları koronavirüse karşı aşılamak için ana küresel şema olarak biliniyor. Ancak kurumun iç yazışmalarına göre, yoksul ülkelere Covid-19 aşılarını sunmaya yönelik küresel plan, “çok yüksek” bir başarısızlık riski ile karşı karşıya. Ayrıca bu ülkelerde potansiyel olarak 2024’e kadar aşılara erişimi olmayan milyonlarca insan yaşıyor. Programa göre çoğunluğu Afrika, Asya ve Latin Amerika’da olmak üzere 91 yoksul ve orta gelirli ülkedeki insanların yüzde 20’sini ihtiva edecek şekilde 2021 sonuna kadar en az 2 milyar aşı dozunun temin edilmesi hedefleniyor. Reuters haber ajansı tarafından incelenen iç yazışmalarda programın destekleyicileri, fon eksikliği, arz riskleri ve hedefe ulaşmayı imkânsız hale getirebilecek karmaşık sözleşme düzenlemeleri dolayısıyla mücadele edildiği görülüyor.

Başarısızlık riski yüksek

Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifi (GAVİ) yönetim kuruluna sunulan raporda, “Başarılı bir COVAX tesisi kurulamaması riski çok yüksek,” ifadesi yer alıyor. Ayrıca belgelerden birinde, tesisin başarısızlığı halinde yoksul ülkelerdeki insanların 2024 yılına kadar Covid-19 aşısına erişemeyeceği bilgisi yer alıyor. Yine rapora göre şema çok hızlı kurulduğu için başarısızlık riski de hayli yüksek görünüyor. Aralarında Avrupa Birliği ve Kanada’nın da olduğu gelişmiş ülkeler, COVAX üzerinden yoksul ülkelere aşı sunulması için finansal destekte bulunuyor.

Okunma Sayısı: 50
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karnı tok insanlar görmek istiyoruz

    ABD'de bir günde 3469 ölüm

    Türkiye'de salgın kaynaklı en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    Aşı, yoksul ülkelere 2024’e kadar ulaşmayabilir

    Bütçe açığının faturasını vergi olarak ödüyoruz

    Cemal Enginyurt Demokrat Parti’de

    AB'den Türkiye'ye 780 milyon euroluk 'mülteci' desteği

    AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı

    AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlayacak

    YÖK, üniversiteler için aşıda öncelik talep etti

    Yeni Zelanda komşu ülkelere ücretsiz aşı temin edecek

    Macron koronavirüse yakalandı

    Twitter Kovid-19 aşılarına yönelik yanlış bilgileri kaldıracak

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 74 milyon 537 bini aştı

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    'Hindistan, Müslümanlar için tehlikeli bir yer'

    Fahrettin Koca'dan 'yerli aşı' açıklaması

    Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısını Devlet Başkanı yaptıracak

    Asgari ücret insanca yaşamaya yetmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulüm travmasıyla dinden soğuyan gençler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Perinçek gücünü nereden alıyor?
    Şükrü BULUT

    Batıda feminizme hizmet eden kadınlarımız…
    Faruk ÇAKIR

    Ekonomi coşar mı?
    Osman ZENGİN

    Vefatının üçüncü senesinde, Kadir Tuncay
    Ali FERŞADOĞLU

    “Empati”=“tefâni” sırrı
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 3
    Süleyman KÖSMENE

    Ettahiyyatü’deki “salih kullar” kimlerdir?
    Risale-i Nur'dan

    En dâhî edipler Kur’ân’a boyun eğdiler
    İbrahim ERSOYLU

    Sol kesim, demokrasi ve Kemalizm

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.