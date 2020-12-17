Aşı, yoksul ülkelere 2024’e kadar ulaşmayabilir

DSÖ, yoksul ülkelerdeki insanların 2024 yılına kadar Covid-19 aşısına erişemeyeceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde faaliyet gösteren COVAX programı, (Covid-19 Aşıları Küresel Erişim), dünya genelindeki yoksul ve orta gelirli ülkelerdeki insanları koronavirüse karşı aşılamak için ana küresel şema olarak biliniyor. Ancak kurumun iç yazışmalarına göre, yoksul ülkelere Covid-19 aşılarını sunmaya yönelik küresel plan, “çok yüksek” bir başarısızlık riski ile karşı karşıya. Ayrıca bu ülkelerde potansiyel olarak 2024’e kadar aşılara erişimi olmayan milyonlarca insan yaşıyor. Programa göre çoğunluğu Afrika, Asya ve Latin Amerika’da olmak üzere 91 yoksul ve orta gelirli ülkedeki insanların yüzde 20’sini ihtiva edecek şekilde 2021 sonuna kadar en az 2 milyar aşı dozunun temin edilmesi hedefleniyor. Reuters haber ajansı tarafından incelenen iç yazışmalarda programın destekleyicileri, fon eksikliği, arz riskleri ve hedefe ulaşmayı imkânsız hale getirebilecek karmaşık sözleşme düzenlemeleri dolayısıyla mücadele edildiği görülüyor.

Başarısızlık riski yüksek

Küresel Aşı İttifakı İnisiyatifi (GAVİ) yönetim kuruluna sunulan raporda, “Başarılı bir COVAX tesisi kurulamaması riski çok yüksek,” ifadesi yer alıyor. Ayrıca belgelerden birinde, tesisin başarısızlığı halinde yoksul ülkelerdeki insanların 2024 yılına kadar Covid-19 aşısına erişemeyeceği bilgisi yer alıyor. Yine rapora göre şema çok hızlı kurulduğu için başarısızlık riski de hayli yüksek görünüyor. Aralarında Avrupa Birliği ve Kanada’nın da olduğu gelişmiş ülkeler, COVAX üzerinden yoksul ülkelere aşı sunulması için finansal destekte bulunuyor.