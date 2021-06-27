Aşılamada adalet olmazsa çabalar boşa gider

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki aşı eşitsizliğinin sürmesi halinde küresel ekonominin birçok açıdan çökebileceği uyarısında bulundu.

Euronews’ün sorularını cevaplayan Guterres, bu dönemde de önceliğinin herkesi ilgilendiren küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliği olacağını söyledi. Guterres, “Salgın, iklim krizi ve siber alemdeki hukuksuzluklar karşısında toplumların ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Bu sorunların üstesinden gelmek için uluslar arası iş birliğine ve çok yönlü yaklaşımlara ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. Guterres, küresel aşılamanın önemi üzerinde özellikle durarak, ülkeler arasında aşı eşitsizliği sürdükçe, herkes en kısa zamanda aşılanmadıkça ve aşı üretilmedikçe virüsün mutasyona uğrayacağını, dolayısıyla da tüm çabaların heba olacağını hatırlattı.

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