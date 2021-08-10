Aşıyla gelen zenginlik

Yenİ tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ikinci çeyrekteki net kârı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar 787,2 milyon avro olarak gerçekleşti.

BioNTech, 2021’in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, şirketin Nisan-Haziran dönemindeki net kârı, net gelirlerindeki yükselişle, 2 milyar 787,2 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon avro zarar açıklamıştı. Şirketin yılın ilk yarısındaki kârı da 3 milyar 915,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 141,7 milyon avro zarar açıklamıştı. Bu yıl yapılan toplam 2,2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15,9 milyar avroluk gelir öngörüldü. Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına kârı da 11,42 avroya denk geldi. AA

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