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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Askerî harcamalar ikiye katlandı

29 Nisan 2020, Çarşamba 18:52
Stockholm Uluslar arası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, küresel askerÎ harcamalar, son 10 yılda en büyük yükselişi yaşadı.

Dünya devletleri 2019’da ordularına yaklaşık 2 trilyon dolar harcadı. Türkiye’nin askerî harcamalarında 10 yıllık süreçte yüzde 86’lık artış kaydedildi. Küresel askerî harcamalar, 2019 yılında 1 trilyon 917 milyar dolara yükseldi. Böylece küresel çapta askeri harcamalar, beşinci yıl üst üste artmış oldu. DW’deki habere göre Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, 2019 yılı için hesaplanan rakam, 2010 yılından bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık yükseliş olma niteliğini taşıyor. 2010 yılının verileriyle karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki artış yüzde 7,2 olurken, 2018 yılına göreyse yüzde 3,6’lık bir artış söz konusu. Türkiye, SIPRI’nin 2019 yılında dünyada en çok askerî harcama yapan ülkeler sıralamasında 15’inci sıradaki İsrail’in ardından 16‘ncı sırada yer aldı.

İlk beşte iki Asya ülkesi

SIPRI verilerine göre, küresel harcamalar toplamının yüzde 62’sinden sorumlu  beş ülke, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan oldu. Böylece ilk kez en yüksek askeri bütçeye sahip üç ülke arasına Asya’dan iki devlet girmiş oldu. Washington’ın harcamaları 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 732 milyar dolara çıktı. Bu rakam, küresel çaptaki askerî harcamaların yüzde 38’ine tekabül ediyor. İkinci sıradaki Çin’in harcamaları yüzde 5,1 artarak 261 milyar dolara yükselirken, aynı zaman diliminde Hindistan yaptığı harcamaları yüzde 6,8 artırarak ordusuna 71,1 milyar dolar harcamış oldu. SIPRI araştırmacısı Siemon Wezeman, “Hindistan’ın Pakistan ve Çin ile yaşadığı gerilim ve aralarındaki rekabet, dünya çapında askerî harcamaların yükselmesinin ana sebeplerinden biri” değerlendirmesinde bulundu.

32 yılın en yüksek rakamı

Sıralamada Almanya, Fransa’nın ardından yedinci sırada yer aldı. Böylece Almanya 2018 yılındaki listeye göre 2 sıra yükselmiş oldu. SIPRI’ye göre, Almanya’nın askerî harcamaları yüzde 10 artarak 49,3 milyar euroya yükseldi. Bu artış, Avrupa’daki en hızlı artış olma niteliğinde. Listede ilk 15 sırada bulunan ülkelerin yalnızca altısı NATO üyesi. Bunlar ABD, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Kanada. 2019 yılındaki askerî harcamalar, 1988 yılından bu yana kayıt altına alınmış olan en yüksek rakam olma niteliğini taşıyor.  SIPRI uzmanları, 2008’de yaşanan küresel finans krizinin ardından, askeri harcama trendinin son dönemde ivme kazandığını belirtiyor.

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