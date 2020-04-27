Askerî harcamalar on yılda % 86 arttı

Küresel askeri harcamalar, 2019 yılında 1 trilyon 917 milyar dolara yükseldi.

Böylece küresel çapta askerî harcamalar, beşinci yıl üst üste artmış oldu. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Pazartesi günü yayınladığı verilere göre, 2019 yılı için hesaplanan rakam, 2010 yılından bu yana askeri harcamalardaki en büyük yıllık yükseliş olma niteliğini taşıyor. 2010 yılının verileriyle karşılaştırıldığında, 2019 yılındaki artış yüzde 7,2 olurken, 2018 yılına göreyse yüzde 3,6’lık bir artış söz konusu. Türkiye, SIPRI’nin 2019 yılında dünyada en çok askeri harcama yapan ülkeler sıralamasında 15’inci sıradaki İsrail’in ardından 16‘ncı sırada yer aldı. Türkiye’nin askeri harcamaları, 2010-2019 yılları arasındaki on yıllık süreçte yüzde 86 artarak 20,4 milyar dolara ulaştı. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’nin harcamalarında 2017-2018 yılları arasında yüzde 27, 2018-2019 yılları arasında da yüzde 5,8’lik bir yükseliş gerçekleşti.

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