Askeri hareketliliğin devam ettiği Mali'de son durum?

Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu.

Mayıstan bu yana muhalif grupların Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler düzenlediği Mali'de sabah saatlerinde başlayan askeri hareketlilik sürüyor.

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati bölgesinde bulunan Soundiata garnizonunda sabah saatlerinden başlayan askeri hareketliliğin ardından muhalif grupların gösterileri devam ediyor.

Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nı dolduran eylemciler, Cumhurbaşkanı Keita'nın istifası için sloganlar atarak, meydandaki askerleri alkışladı.

Eylemcilerden Ali Ousmane Turi, şu an için kimsenin yaşanan askeri hareketliliğe "darbe" diyemediğini söyledi.

Turi, "Şu an tam olarak ne oluyor biz de bilmiyoruz. Bazı bakanlar alıkonulmuş. Cumhurbaşkanı nerede bilinmiyor. Askerlere müthiş bir destek olduğunu söyleyebilirim. Herkes çok mutlu, meydanda bulunan herkes Keita'nın istifa haberini bekliyor." ifadesini kullandı.

Çok sayıda muhalif siyasi parti ve sivil toplum örgütünün başını çektiği M5 RFP platformunun liderlerinden bazıları da eylemciler arasında yer alıyor.

Ayrıca kent sakinlerinin de askerlere sarıldığı, yoldan geçen askeri araçları alkışladığı ve destek sloganları attığı görüldü.

Cumhurbaşkanı alıkonuldu

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu öğrenildi.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu.

Şu ana kadar Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu biliniyor.

Kati'deki askeri kamp, 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'ye karşı düzenlenen askeri darbede önemli rol oynamıştı.

Muhalif gruplar, bu sabah eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

Mali'deki siyasi kriz

Ülkede mayıstan bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisanda düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine, "gösteri ve sivil itaatsizlik" çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler, 10 Temmuz'da başlayan protestolarda, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi ölmüş, en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

Mali’de askeri hareketliliğin ardından Başbakan Cisse'den "diyalog" çağrısı

Mali'de sabah saatlerinden bu yana devam eden askeri hareketliliğin ardından Başbakan Boubou Cisse'den "diyalog" çağrısı geldi.

Hükümetin resmi Facebook hesabından yapılan ve Başbakan Cisse imzası taşıyan açıklamada, Bamoko’da sadece iki askeri birlikte yaşanan askeri hareketliliğin dikkatle takip edildiği belirtilerek, "Konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok." ifadesine yer verildi.

Sabah başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenilmişti.

Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.

Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alınmıştı. Keita'nın nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

ECOWAS acil toplanmıştı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali’deki siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da video konferans yöntemiyle acil toplanmıştı.

Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil olmak üzere tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Mali anayasasına uygun olarak Anayasa Mahkemesinin hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmış, üyeler 2 gün sonra yemin etmişti.

AB, Mali'de 'darbe girişimi'ne karşı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, darbenin hiçbir krize çözüm olamayacağını belirtti.

Michel, Twitter hesabından, Mali'deki askeri hareketliliğe ilişkin açıklamada bulundu.

AB'nin gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Michel, "Kriz ne kadar derin olursa olsun, darbe hiçbir zaman çözüm olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, AB'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) krizden çıkış için attığı adımları tam desteklediğini ifade etti.

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ülkede darbe girişiminde bulunan askerlere "kışlaya dönün" çağrısı yaptı.

ECOWAS’tan yapılan yazılı açıklamada, anayasaya aykırı herhangi bir siyasi değişikliğe kesinle karşı oldukları bildirildi.

Açıklamada, ECOWAS’ın ülkedeki krizin çözümü için Mali’nin seçilmiş hükümetine destek vermeye devam edeceği vurgulandı.