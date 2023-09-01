Askeri hükümetler krizleri derinleştiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtasındaki gelişmeler hakkında yaptığı değerlendirmede, kıtada çok sayıda ülkenin önemli yönetim meseleleriyle mücadele ettiğini kaydetti.

Guterres, “Ancak askeri hükümetler çözüm sağlamıyor, problemleri artırıyor. Krizleri çözemiyor, daha da derinleştiriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Tüm bölgedeki ülkelere güvenilir demokratik kurumlar inşa etme çağrısında bulunan Guterres, hukukun üstünlüğünün öneminin de altını çizdi. Aynı zamanda Afrika’da sorunların temeline inilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine işaret eden Guterres, kıtadaki en temel problemin yetersiz kalkınma olduğunu ifade etti. AA

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