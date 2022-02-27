Askerler kışlalarına dönmeli

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi’nin ardından “askerlerin kışlalarına dönmesi” çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi’nin ardından “askerlerin kışlalarına dönmesi” çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres New York’ta, Rusya’nın kınama kararının kabulünü veto ettiği Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “BM savaşı durdurmak için uğraştı, ama bugün bu amaca ulaşamadı.” dedi. Guterres, “Asla pes etmemeliyiz, barışa bir şans daha vermeliyiz. Liderlerin diyalog ve barışa yönelmeleri, askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Ukrayna’da insanî ihtiyaçların her geçen saat arttığına vurgu yapan Genel Sekreter, en az 100 bin Ukraynalı’nın evini terk ettiği ve birçoğunun komşu ülkelere kaçtığını belirtti.

Ukrayna Kriz Koordinatörü atandı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya’nın kınama kararının kabulünü veto ettiği, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin çekimser kaldığı Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından Ukrayna’daki krizin yönetimi için koordinatör atadığını duyurdun Genel Sekreter, “Cevabımızı güçlendirmek için bugün (önceki gün) Amin Awad’ı BM Ukrayna Kriz Koordinatörü olarak atadığımı duyuruyorum.” ifadesine yer verdi. Guterres ayrıca, Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna’daki Rus saldırısı için kınama kararı alınamamasının BM’nin dünya barışı ve insanlık için ortaya koyduğu diğer çabaları gölgelememesi gerektiğine değindi. Birleşmiş Milletler - aa

***

Putin’i durdurmalıyız

Bükreş Dokuzlusu (B9) liderleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını görüşmek üzere Polonya’nın başşehri Varşova’da bir araya geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ev sahipliğindeki olağanüstü toplantıya, Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Slovakya Devlet Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı. Duda, toplantının başında yaptığı konuşmada, “Ukrayna’dan gelen savaş görüntülerinden yalnızca bir ülke sorumludur, Putin’in Rusya’sı.” ifadesini kullandı. Estonya Cumhurbaşkanı Karis, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırganlığının yanına kalmayacağını belirterek, “Putin’i durdurmalıyız, Rusya ve Belarus için yaptırım kararı alınmalı.” dedi. Letonya Cumhurbaşkanı Levits de NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Varşova - aa

***

Çin’den de yaptırım

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekâtın ardından Çin kamu bankalarıda kısıtlama kararlarını uygulamaya başladı. Çin kamu bakaları Rus emtialarına finansman sağlanmasını kısıtladı. Bloomberg News’in haberine göre; Çin kamu bankaları Rus emtialarına finansman sağlanmasını kısıtladı, Çin’in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı, Çinli Industrial & Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu. Wall Street Journal gazetesi işgal başlayana kadar Çin yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeyeceğine inandığını, bu sebeple elçiliği ve vatandaşlarını tahliye planı bile yapmadığını yazdı. Bu arada, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Ukrayna ile müzakere etmesini istedi. Pekin şu ana kadar devam eden savaşı açık bir şekilde onaylamadı. Xi, Cuma günü Putin’e, “Ukrayna’nın doğusundaki durum, uluslar arası toplumun büyük ilgisini çeken hızlı değişiklikler geçirdi. Çin’in, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak konumu doğru ve yanlışa dayalı olacaktır” dedi.

***

Otobüslerle tahliye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını belirtti, Ukrayna’nın Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin talebini “Montrö Anlaşması’nı tüm maddeleriyle beraber bu kritik süreçte uygulayacağız, daha önce harfi harfine uyguladığımız gibi.” sözleriyle değerlendirdi. Çavuşoğlu, bir tvdeki canlı yayında Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin soruya Çavuşoğlu, “Tahliyeler başladı. 12 Şubat’tan itibaren vatandaşlarımıza yaptığımız uyarılar çerçevesinde yaklaşık 5 bin vatandaşımız zaten ülkemize dönmüştü. Özellikle 12 ve 22 Şubat’ta yaptığımız duyurulardan sonra.” dedi. Çavuşoğlu,toplamda 20 bin civarında vatandaşımızın 16 bin civarınatek tek ulaştıklarını belirten Çavuşoğlu, “Türk Hava Yolları ve diğer hava yollarıyla temas halindeydik. Geniş gövdeli uçuşları da başlatmıştık ama artık hava sahası kapalı olduğu için havadan tahliye yapamıyoruz. Aynı şekilde denizden de tahliye yapamıyoruz, o nedenle otobüslerle karadan tahliyeleri başlattık” diye konuştu. Ankara - aa

***

Türkiye, tarım krizi ile karşı karşıya

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Türkiye’nin önemli bir tarım krizi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Özellikle buğday ihtiyacımızın % 85’i bu iki ülkeden karşılanmaktadır. Yine arpa, mısır, ayçiçeği, kepek, nohut, şeker gibi ürünler bu ülkelerden ithal edilmektedir. Krizin ürün tedarikini olumsuz etkileyeceği ve dolayısıyla pahalılığın artacağına dair endişeler artmıştır” dedi. Karaduman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Rusya ve Ukrayna’dan ithalatta yaşanacak muhtemel sorunlara ve herhangi bir gıda krizine karşı bir hazırlığınız var mıdır? Oluşabilecek fiyat artışlarına yönelik bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

Ankara - Recep Gören

***

İş dünyasının gözü çatışma bölgesinde

Ukrayna’da bazı Türk şirketleri faaliyetlerini durdururken çok sayıda mağaza da kapısına kilit vurdu. İş dünyası kendilerini bir anda bir kaosun ortasında bulduklarını ve önemli bir ticari kayıp yaşadıklarını söylüyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Türkiye’de iş dünyasının gözü bir anda çatışma bölgesine döndü. Türkiye’nin iki ülke ile olan yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmi turizm, enerji, inşaat, tekstil, mücevher ve gıda gibi sektörleri de oldukça yakından ilgilendiriyor. Rus ordusunun Ukrayna’da ilerleyişi ise Türkiye’nin bu bölgelerdeki ticaretini riske atıyor. Öyle ki Türk iş dünyası Rusya’da 32 marka ile 655 mağaza ve 2 bin 556 satış noktasında, Ukrayna’da ise 24 marka ile 267 mağaza ve 180 satış noktasında faaliyet gösteriyor.

Haber Merkezi