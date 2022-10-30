"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Askıya alınan tahıl koridorundan şimdiye kadar 9,2 milyon ton tahıl taşındı

30 Ekim 2022, Pazar 14:59
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan bugüne kadar 408 gemi ile 9,2 milyon tondan fazla tahıl taşındı.

Zelenskiy'den Rusya'ya gıda krizi suçlaması
Rusya, tahıl anlaşmasının askıya aldığını duyurdu

 

Türkiye'nin yoğun diplomatik gayretleri sonucu geçen temmuz ayında Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak İstanbul'da "Müşterek Koordinasyon Merkezi" kuruldu. Tahıl ürünlerinin güvenli transferi buradan takip edilmeye başlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucu tahıl yüklü ilk gemi 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan hareket etti.

İlk gemiyle 26 bin ton mısır taşındı

Ukrayna limanlarından 120 günü kapsayan anlaşma kapsamında ayrılan ilk gemi olma özelliğini taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi, taşıdığı 26 bin ton mısır ile Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru hareket etti.

Razoni'nin hareketinden dört gün sonra Panama bayraklı Navistar İrlanda, Malta bayraklı Rojen, İtalya ve Türk gemisi Polarnet Kocaeli'ye hareket etti. Üç gemi yaklaşık 60 bin ton tahıl ile Odessa ve Çernomorsk limanlarından ayrıldı.

Bunların ardından Mustafa Necati, Star Helena, Glory, Riva Wind, Sacura, Arizona, Ocean Lion, Rahmi Yağcı, Sormovskiy 121 seyrine başlarken 13 Ağustos itibarıyla ayrılan gemilerin sayısı 17'ye ulaştı. Söz konusu gemilerden büyük bölümü Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Türkiye'deki limanlara ulaştı.

İlk geminin ayrılmasının ardından iki hafta içinde Ukrayna limanlarından çıkan gemi sayısı 25'e ulaşırken taşınan tahıl miktarı 800 bin tonu geçti.

Ukrayna limanlarına giden gemiler

Dünya genelinde gıda krizi yaşanmasının önüne geçmek için yapılan çalışmalar sonucunda varılan mutabakat sadece Ukrayna limanlarındaki gemilerin ayrılmasını değil, aynı zamanda İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna limanlarına giderek tahıl sevkiyatı yapmasını da kapsıyordu.

Bu kapsamda İstanbul Boğazı'ndan kontrolü yapılarak Ukrayna'ya giden ilk gemi Barbados bayraklı Fulmar S oldu. Gemi, 12 bin ton mısırı Çernomorsk Limanı'ndan alarak İzmir'e ulaştırdı.

Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 408'e ulaşırken sevkiyatı gerçekleştirilen buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı 9 milyon 200 bin tonu geçti.

Ukrayna limanlarından tahıl yükü ile ayrılan gemilerden 195'inin belirlenen limanlara intikali tamamlandı.

Sevkiyatı gerçekleştirilen tahılların yüzde 47'sinin Avrupa, yüzde 20'sinin Asya, yüzde 16'sının Türkiye, yüzde 13'ünün Afrika, yüzde 4'ünün ise Orta Doğu'ya gittiği belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Somali'den dünyaya acil çağrı: "Doktorlarınızı gönderin"

    Boğaz'ın ilk incisi 49 yaşında

    İzmir depreminin üzerinden 2 yıl geçti... Vefat eden 117 kişi dualarla yad ediliyor

    Askıya alınan tahıl koridorundan şimdiye kadar 9,2 milyon ton tahıl taşındı

    Kardiyovasküler hastalıklara ilişkin ''telefon bağımlılığı'' uyarısı

    Asgari ücret tuzağı

    Zelenskiy'den Rusya'ya gıda krizi suçlaması

    Rusya, tahıl anlaşmasının askıya aldığını duyurdu

    Macaristan'daki "acil durum" uzatıldı

    Dünyanın en uzun yolcu treni

    Güney Kore'deki izdihamda 149 kişi öldü

    Motorin fiyatı %221 artınca, tüketim %18 düştü

    Çocuk, anneden önce plastikle tanışıyor

    Festivaller iptal ettirdiler ama...

    Kalifiye insanlar bile asgari ücret alıyor

    TÜSİAD: Refah kaybımız yüksek

    'Elbise diktiren yok, tamir yapıyoruz'

    Dünya, ‘temiz enerji’ arıyor

    Norveç ile Rusya arasında casus krizi

    Cumhuriyet adalettir, hürriyettir, demokrasidir

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP Müslüman, diğerleri dinsiz! Öyle mi?
    Genel

    Asgari ücret tuzağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Muhalif partiler iktidarın nesi olur?
    Misbah ERATİLLA

    Uyanış (Gerçek bir hayat hikâyesi)
    Adnan NACİR

    Akıl tutulması
    Orhan Ali YILMAZ

    Dünyamız...
    Rüstem GARZANLI

    Kâinatın idaresinde suhûlet var
    Genel

    Festivaller iptal ettirdiler ama...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.