Ateşe körükle gitmemeli

TÜRKİYE’NİN LİBYA’YA ASKER GÖNDERMESİNE KARŞI ÇIKANLAR SAFINA AB VE ABD’DEN SONRA RUSYA DA KATILDI.

MECLİS TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Lib-ya’ya asker gönderme tezkeresini Meclise getirecekleri' açıklaması ve ardından AKP yetkilerinin Meclisi o-lağanüstü toplayacaklarını dile getir-mesi tartışmayı alevlendirdi. Konuyla ilgili bir tepki de Rusya’dan geldi.

ÇÖZÜM SİYASî OLMALI

RUS parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, “Türk makamlarının görevi ateşe odun atmak değil, orada gerçek bir devlet yangını var ve siyasî istikrara yardımcı olunmalı” dedi.

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Libya’da ateşe körükle gidilmemeli

Rusya Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Libya’da Türkiye’nin ateşe körükle gitmemesini ve sorunun siyasÎ yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Libya’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasının durumu ağırlaştıracağını belirterek, siyasî çözüme katkıda bulunulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, ‘Libya’ya asker gönderme tezkeresini meclise getirecekleri’ açıklamasını değerlendiren Krasov, “Türk makamlarının görevi ateşe odun atmak değil, orada (Libya) gerçek bir devlet yangını var ve bağımsız egemen bir devletteki durumu istikrara kavuşturmak için yardımcı olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. TSK’nın Libya’da kullanılmasının bu ülkedeki durumu daha da ağırlaştırabileceğini ve sorunun siyasî yollardan çözülmesini gerektiğini kaydeden Rus vekil, “Ne de olsa bu, Libyalıların kendi meselesi. Her halükârda üçüncü bir taraf, yabancı bir devlet, şu anda Libya’da devam eden süreçler de dahil olmak üzere, başka bir devletin iç işlerine müdahale etmemelidir” şeklinde konuştu.

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TBMM’de tezkere hazırlığı

Libya’ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği bildirildi. Meclis, bütçe görüşmelerinin ardından 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’ya asker gönderme tezkeresinin, Meclis açılır açılmaz sunulacağını belirtmişti. AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya’nın Türkiye’den resmen askerî destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi. Libya tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği aktarıldı.