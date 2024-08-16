Ateşkes görüşmeleri Hamas’sız yapılıyor

Gazze’de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri Mısır medyasında yer alan bilgilere göre Katar’ın başkenti Doha’da başladı. Görüşmelere katılmayan Hamas ‘’arabulucular’’la temsil ediliyor.

Hamas, Katar’ın başkenti Doha’daki ateşkes ve esir takası müzakerelerine Gazze’deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften baktıklarını belirtti. Hamas’ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, İsrail’in isteksiz davranması nedeniyle Gazze’de ateşkese varılamadığını kaydederek ateşkes anlaşmasının, “saldırıların sona ermesi, İsrail askerlerinin Gazze’den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri, yeniden imar ve esir takasını içermesi” gerektiğini söyledi. AA

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