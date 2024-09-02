Ateşkes için İsrail’de genel grev

İsrail’in en büyük işçi sendikası Hisdatrut’un, hükümetin “Gazze’de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını imzalaması” talebiyle ülke genelinde gittiği genel grev başladı. Batı Kudüs’teki Mamilla isimli alışveriş merkezindeki dükkan ve işletmeler greve katılarak kepek indirdi.

Tel Aviv’in merkezindeki Azrieli isimli AVM’deki dükkan ve işletmelerin yarısından fazlasının greve katılarak kepenk indirdiği ancak kalanlarının çalıştığı belirtildi. İsrail Havalimanları İdaresi, İsrail Liman İşletmeleri, Hayfa, Usdud (Aşdod), Hadera Limanları, İsrail Elektrik Şirketi ve İsrail Posta Hizmetleri gibi kamu şirketlerinin greve katıldığı kaydedildi. Bazı üniversiteler ve belediyelerin yanı sıra bazı ulusal bankaların da greve gittiği, Göç İdaresi, Vergi İdaresi, Parklar, Bahçeler İdaresi gibi kurumların da işe gitmeyeceği ifade edildi. Hastanelerin hafta sonu düzeninde çalışacağı, anaokulu ve kreşlerin kapanacağı, okullarınsa yarım gün eğitim yapacağı aktarıldı.

Hükümet mahkemeye başvurdu

İsrail’de sigorta, alışveriş merkezi işletmecileri, tekstil, telekomünikasyon gibi birçok sektörden özel şirketlerin de bugün greve katıldığı ve hükümeti “siyasi ve ekonomik tablo” nedeniyle eleştirdiği bildirildi. Öte yandan, grevle eş zamanlı İsrail genelinde onlarca noktada binlerce kişinin hükümetin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteriler yaptığı bildirildi. Bu arada, İsrail’de hükümet, grevin, işçi işveren anlaşmazlığı nedeniyle değil “siyasi amaçla” yapıldığı iddiasıyla durdurulması için Ulusal İşçi Mahkemesine başvurdu. İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmalar sırasında, İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı. Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak “Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru’nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan” Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.