Ateşkes olmadan olmaz

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, ateşkes olmadan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) kabul edilen Gazze’ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Gazze için çok az şey yapabileceğini belirtti.

Touma, BMGK’de Gazze’de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için “acil adım atılması” talep edilen karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin New York Times’a açıklamada bulundu. UNRWA’nın X sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasında Touma, “BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu kararın gerçek anlamda ne gibi bir fark yaratacağını yalnızca zaman gösterecek” ifadelerini kullandı. AA

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