Ateşkes oyunu

14 bini aşkın Gazzeli katledildikten sonra Hamas ve İsrail 4 günlük ateşkes için anlaştı. Netanyahu: Hamas’la savaş devam edecek.

Güneye kara saldırısı - 50 israilli, 150 filistinli

İsrail hükümeti ve Hamas çatışmalara dört günlüğüne ara verme konusunda anlaştı. Esir takası yapılacak olan bu sürede Netanyahu Hamas’la savaşmaya devam edeceklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurdu. KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi’nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu. Haberde, “İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi’nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor” ifadeleri kullanıldı. KAN’a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.

Netanyahu: Hamas’la savaşa devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas’la savaşa devam edeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı. Netanyahu, “Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas’ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze’de İsrail’i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz” dedi. İsrail’e göre, Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi