Ateşkes uzun sürmeli

Almanya Dışişleri Bakanı ve Yeşiller Partili siyasetçi Annalena Baerbock da X platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze’de serbest bırakılan rehineler arasında dört Almanya vatandaşının da bulunmasının kendisini son derece rahatlattığını belirtti.

Baerbock, “Şimdi herkesin yapılan anlaşmalara uyması ve önümüzdeki günlerde daha fazla rehinenin serbest bırakılması büyük önem taşıyor. Ayrıca tıbbi tedavi görebilmeleri için Kızılhaç’ın rehinelere erişimine izin verilmesi de hayati önem taşıyor” diye konuştu. Gazze’deki insanların içinde bulunduğu kötü durumu gördüklerini belirten Baerbock, “Gazze’ye ilaç ve gıda ulaştırılabilmesi için verilen ara artık mümkün olduğunca uzun sürmelidir. Yardım malzemelerimiz Refah Sınır Kapısı’nın önünde bekliyor” dedi. Haber Merkezi

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