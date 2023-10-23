Ateşkes ve insanî yardım çağrısı

Protestocular hafta sonu Londra, Berlin, Roma ve Fransa’nın Marsilya kentinde sokaklara dökülerek ateşkes ve Gazze’ye yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Hamas’ın saldırılarının ardından İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’ya yoğun bombardımanı sürerken cumartesi günü Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Filistinlileri ve Filistin topraklarını desteklemek üzere yüzbinlerce kişi gösteri düzenledi. Avrupa’daki Filistin yanlısı gösterilerin en büyüğüne İngiltere’nin başkenti Londra ev sahipliği yaptı. Londra polisinin tahminlerine göre yaklaşık 100 bin kişi “Özgür Filistin” sloganları atarak, pankartlar taşıyarak ve Filistin bayrakları sallayarak mitinge katıldı. Protestocular, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın resmi konutu Downing Street’in dışında toplanmadan önce başkent sokaklarında gösteri yürüyüşü düzenledi. İtalya’nın başkenti Roma’da yüzlerce protestocu İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Berlin polisinin gösteri yasağına rağmen yüzlerce Filistin yanlısı protestocu Almanya’nın başkentinde yürüdü. İlk önce göstericilerin etrafını kuşatan Alman polisi, sonunda yürüyüşün devam etmesine izin verdi. Haber Merkezi

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