Ateşkeste Türkiye niye sessiz?

Libya’da ateşkese BM, Avrupa Birliği gibi kurumlar olmak üzere uluslar arası toplumdan güçlü destek geldi.

İlk destek veren ülkelerden biri Mısır oldu. Mısır gibi Tobruk yönetimi ve Haftar’ı destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile diğer Körfez ülkelerinden de destek açıklaması geldi. Arap Birliği de Trablus ile Tobruk arasında varılan uzlaşıyı memnunlukla karşıladı. Avrupa ülkeleri de gelişmeleri memnunlukla karşıladı. Libya’da geçen sene sonlarından itibaren en çok söz sahibi olan Türkiye ve Rusya ise ateşkesle ilgili bir açıklama yapmadılar. Sahada en aktif olan iki ülke durumunda olan Türkiye ve Rusya’nın ateşkes şartlarından çok da memnuniyet duymadıkları ve bu sebeple memnuniyet ve destek açıklamasının gelmediği değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Büyükelçi İbrahim Kalın, El Cezire kanalına geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Libya’da siyasi çözümden yana olduğunu, Sirte ve Cufra’nın silahsızlandırılmış bölge olma tavsiyesinin âdil ve şeffaf şekilde uygulanması şartıyla desteklenebileceğini kaydetmişti.