Atina cayır cayır yanıyor

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında süren yangında 100 bin dönümü (yaklaşık 14 bin futbol sahası) aşkın alan yandı.

Varnava’da 11 Ağustos’ta başlayan yangınlarda çok sayıda ev zarar görmüş, çoğunluğu yaşlı olmak üzere 200’den fazla kişi yangın bölgesinden tahliye edilmişti. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın Vrilisia’ya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, Vrilisia’da bir işyerinde bir ceset buldu. Cesedin, yangın sırasında kaybolan 65 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlendi. Yetkililer şu ana kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Yunanistan’daki yangınlar insanların hayatlarını ve sağlıklarını tehdit ediyor ve gerçekten endişe verici” dedi. Haber Merkezi

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