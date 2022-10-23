Atina’nın ilk Müslüman mezarlığı 2023’de hazır olacak

20 dönümlük arazide yapılması planlanan mezarlığın 30 dönüm alanı kaplaması bekleniyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, ilk Müslüman mezarlığının yapımının 2023 yazında tamamlanması planlanıyor. Ta Nea gazetesinin haberine göre, Atina’daki ilk Müslüman mezarlığına ilişkin çalışmalar 7 yılın ardından sonuç aşamasına yaklaştı. Attiki Eyalet Başkanlığının finansmanı ile yapılacak mezarlığın 2023 yazında hazır olması öngörülüyor. Shisto Belediye Mezarlığı’ndan, kilisenin izniyle ayrılan 20 dönümlük arazide yapılması planlanan mezarlığın, yollarla toplam 30 dönüm alanı kaplaması bekleniyor. Atina’da Müslümanlara ait bir mezarlık bulunmaması nedeniyle, şehirde yaşayan Müslümanlar, vefat eden yakınlarını defnetmek için ya Batı Trakya’ya ya da ülkelerine götürmek zorunda kalıyor. AA

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