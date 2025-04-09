Avrupa, ‘beyin göçü’ bekliyor

Finans uzmanları, Avrupa’ya yerleşmek isteyen varlıklı ve çalışan Amerikalıların sayısında bir artış olduğunu belirterek, Avrupa’nın onların gelişine hazırlanma zamanının geldiğini ifade ediyor.

Rus asıllı Amerikalı Julia, birkaç yıldır Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılmak istiyordu ancak Donald Trump’ın başkan olarak ikinci döneminin başlaması onu bu fikri ciddi ciddi değerlendirmeye zorladı.

Euronews Next’e verdiği demeçte, “[Benim gibi] göçmen olan kişilerin, seçimlerden sonra çok daha endişeli olduklarını fark ettim. Uyarı işaretlerini hemen gördük,” dedi.

Anestezi uzmanı, COVID-19 salgını döneminde New York’ta ön saflarında çalıştı ancak şimdi Avrupa’da bir yerde ilaç veya biyoteknoloji alanında bir iş bulmak istiyor.

Julia, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci olan Brexit’e atıfta bulunan bir kelime oyunu olan Amer/Exit adlı Reddit kanalında paylaşım yapan onlarca kişiden biri. Onun gibi subreddit kullanıcıları da Trump’ın ikinci kez göreve gelmesinin ardından ABD’den Avrupa ya da Kanada’ya nasıl gideceklerini bulmaya çalışıyor.

Uzmanlar bunun bir “beyin göçü” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini söylemek için “çok erken” olduğunu ancak AB’nin hazırlık yapması gerektiğini söylüyor. (tr.euronews.com)