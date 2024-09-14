Avrupa Birliği çiftçiye avansı arttırdı

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki çiftçilere sağlanan avans ödemelerinin oranı yükseltti.

AB Komisyonu, üye ülkelere Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında çiftçilerine daha yüksek ödeme yapabilmesi için yetki verildiğini açıkladı. Açıklamada, AB çiftçilerinin özellikle son yıllarda verimi etkileyen aşırı hava olayları, Avrupa finans piyasalarındaki yüksek faiz oranları, yüksek tarımsal girdi ve emtia fiyatları gibi nedenlerle likidite sorunları yaşadığına işaret edilerek, çiftçilere OTP fonlarından daha yüksek oranda avans verilebileceği kaydedildi. Normal şartlarda çiftçilerin doğrudan ödemelerinin yüzde 50’sini önceden kullanabildiği anımsatılan açıklamada, bu oranın 16 Ekim itibarıyla doğrudan ödemelerinin yüzde 70’ine yükseltildiği belirtildi.

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