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27 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Avrupa Birliği: İsrail, barış umutlarını baltalıyor

27 Kasım 2021, Cumartesi 13:41
AB, Filistinlilere ait ev ve işletmelerin İsrail makamlarınca yıktırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve barış umutlarını baltaladığını bildirdi.

Kudüs'teki Avrupa Birliği (AB) Ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Kudüs, El-Halil, Ramallah ve Nablus bölgelerinde 23 Kasım Salı günü Filistinlilere ait ev, ağıl ve henüz inşaat aşamasındaki yapıları yıktığı belirtildi.

Bir günlük yıkımlar sebebiyle 15'i çocuk 22 Filistinlinin evsiz kaldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Filistinlileri zorla evlerinden eden hukuksuz uygulamalar ile yıkımlara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Filistinlilere ait ev ve işletmelere yönelik yıkım ile el koyma uygulamalarının 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış gösterdiğinin aktarıldığı açıklamada, bunun sonucunda zorla evlerinden çıkarılan Filistinlilerin oranında da yüzde 28 artış görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlilere ait ev ve işletmelerin İsrail makamlarınca yıktırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve barış umutlarını baltaladığı vurgusu yapıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki uygulamaları

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa eden İsrail, söz konusu bölgelerde ikamet eden Filistinlilere çeşitli zorluklar çıkarıyor.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor.

Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin ekim ayı başında yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.

AA

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