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Avrupa Birliği karbon konusunda anlaştı

26 Aralık 2022, Pazartesi 17:00
Avrupa Birliği kurumları, iklim hedeflerinin yakalanması için Birliğin emisyonlarını daha fazla düşürecek karbon piyasası reformunda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) müzakerecileri arasında, Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndaki iklim hedeflerinin yakalanması için hazırlanan AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) revizyonunu içeren düzenleme paketi konusunda yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB emisyon ticaret sisteminin enerji yoğun endüstriler ve elektrik üretim sektöründeki emisyon tahsisatlarına ve emisyon ticaretine yönelik bir karbon piyasası olduğu, sistemin karbon emisyonlarını azaltmayı amaçladığı anımsatıldı.

ETS’nin 2005 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, sistemle bugüne kadar AB ülkelerindeki emisyonların yüzde 41 düşürüldüğü bilgisi verildi. Açıklamada, “Anlaşma, emisyonları daha fazla azaltmak için sistemi daha iddialı hale getiriyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

SOSYAL İKLİM FONU KURULACAK

AB’nin ETS kapsamındaki sektörlerde 2030 yılına kadar genel emisyon azaltma hedefinin yüzde 43’ten yüzde 62’ye yükseltildiğine dikkati çekilen açıklamaya göre, bu hedefi yakalamak için AB’deki emisyon izin miktarları 2024’ten itibaren azaltılacak. Sistem kapsamında endüstrilere yönelik ücretsiz izin tahsisatları da 2026’dan itibaren kademeli biçimde düşürülecek; 2034’te ise tamamen kaldırılacak. Binalar ve kara yolu taşımacılığı sektörüne yönelik farklı bir emisyon ticaret sistemi kurulacak ve bu 2027’de yürürlüğe girecek.

AA

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