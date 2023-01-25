Avrupa Birliği: Kur'an yakmak değerlerimize ters

AVRUPA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ: “IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI, IRK VE DİN TEMELLİ NEFRETİN AB'DE YERİ YOKTUR”

AB DEĞERLERİNE AYKIRI - İSVEÇ ADIM ATMALI

AB Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili AB’nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği İsveç-Danimarkalı bir aşırılık yanlısı tarafından Cumartesi günü başkent Stockholm’deki Türk büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in bir nüshasının yakılmasının Türkiye’nin değerleriyle bağdaşmadığını doğruladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, sözcülerinin basın toplantısında, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasıyla ilgili soruyu cevapladı. Bu tür eylemlerin, AB’nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, “Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB’de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu” ifadesini kullandı.

‘Son derece saygısızca bir eylem’

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumartesi günü İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-Kerim’in yakılmasının “tiksindirici” bir eylem olduğunu söyledi. Price, eylemin NATO’nun birliğini sabote etmeye yönelik olabileceğini belirtti. Sözcü Price dün günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, “Birçok kişi için kutsal olan kitapların yakılması son derece saygısızca bir eylem” dedi. Price eylem için ayrıca “iğrenç” ve “alçakça” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi