Avrupa Birliği liderleri olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri İsrail-Filistin çatışması konusunu ele almak için video konferans yoluyla bir araya gelecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail’in kendini savunma hakkını uluslararası hukuka uygun şekilde kullanması gerektiğine işaret etti. “Ortaya çıkan trajedinin Avrupa için birçok sonucu var” değerlendirmesini yapan Michel, ortak bir tutum, net bir eylem planı belirlemek için AB liderlerini olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu. AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB liderlerinin olağan toplantıları için 26-27 Ekim’de Brüksel’de bir araya geleceği, konunun önemi nedeniyle öncesinde olağanüstü bir zirve planlandığı ve lojistik nedenlerle video konferansla düzenleneceği belirtildi. AA

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