"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Avrupa Birliği: Rusya yaptırımları enerjiyi de kapsayacak

19 Şubat 2022, Cumartesi 15:15
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulayacakları yaptırımların, enerji alanını da kapsadığını söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan von der Leyen, AB'nin Rusya'nın eylemlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, "AB ve transatlantik ortakları olarak enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir mali ve ekonomik yaptırımlar paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova'nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetebiliriz. Kremlin'in karanlık bir geçmişten çıkan tehlikeli düşüncesi Rusya'nın müreffeh geleceğine mal olabilir." dedi.

Rusya'dan AB'ye gelen doğal gaza bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren von der Leyen, Rus enerji şirketi Gazprom'un yüksek enerji fiyatlarına rağmen özellikle sözleşmelerdeki en alt seviyede gaz tedariki yaptığını aktardı.

Von der Leyen, Rusya'nın son 6 aydır en alt seviyeden gaz arzı yaptığını, Avrupa'nın depolarındaki Gazprom gazının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.

"Bu, bir şirket için garip bir davranış yöntemi." diyen von der Leyen, enerji çeşitliliğini artırmak için başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle çalıştıklarını, sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikini artırmak için uğraştıklarını söyledi.

Von der Leyen, "Bugün itibarıyla Rusya'nın gaz arzını tamamen kesmesi halinde bile kışı rahat geçirebiliriz. Orta ve uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmada kararlıyız. Bu, Avrupa'nın stratejik enerji bağımsızlığını artıracaktır." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    24 Şubat'taki G7'de gündem Ukrayna-Rusya gerginliği olacak

    Dışişleri: Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapılacak

    Rusya, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata da başladı

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı 136'ya yükselirken 213 kişi hala kayıp

    Avrupa Birliği: Rusya yaptırımları enerjiyi de kapsayacak

    Konya'daki kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

    Somali'de bir kafeye intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılardan saldırı: 1 Ukrayna askeri öldü

    NATO'dan Rusya'ya yeni mektup

    Binalara en az yüzde 5 'yenilenebilir enerji' şartı geliyor

    Kanada'da gözaltılar devam ediyor

    Prof. Dr. Sancar'dan aşılara ilişkin açıklama

    Zamlara tepki çığ gibi

    Cumhurbaşkanı icrai yetki kullanmasın

    Millet cevabını seçimde verecek

    Bir yıl sonra BİK’e atama yapıldı

    6 partinin Ankara il başkanları: Yuvarlak masa “biz” demek

    Oğlum şahitlik yapmasın diye öldürüldü

    Afgan halkı perişan

    Eğitim sistemi savruluyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ünal Amca”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sarayda itaat-itimat ilişkisi
    Genel

    Zamlara tepki çığ gibi
    Cevher İLHAN

    Şimdi de marketler “milli güvenlik sorunu!”
    Risale-i Nur'dan

    Korkmayınız, hürriyet ve fazilet galebe çalacak
    Yasemin YAŞAR

    Yeni Asya farkı
    Faruk ÇAKIR

    Herkes için tasarruf devri
    Muhammet ÖRTLEK

    Ukrayna-Rusya krizinde son durum
    Sebahattin YAŞAR

    Her şey kendi yolunda ve kendi kurallarıyla ilerlemeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.