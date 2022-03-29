"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2022 SALI - YIL: 53

Avrupa Birliği, Yahudi yerleşimcilerin şiddetine karşı uyardı

29 Mart 2022, Salı 13:43
Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin artmasının, gerginliği daha da artıracağı uyarısında bulundu.

AB Filistin Toprakları Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece Batı Şeria'da bazı Filistinlilerin, İsrailli Yahudi yerleşimciler tarafından yaralandığı, araçlarının kundaklandığı, dükkanlarına zarar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Yahudi ve Hristiyan bayramlarına da denk gelen Ramazan ayı öncesi şiddet eylemlerinin engellenmesi çağrısında bulunuldu.

"Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin artması, bölgede gerginliği daha da artıracak". ifadeleri kullanılan açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca Filistinlilerin korunması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

BM rakamlarına göre işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 670 bin İsrailli yaşıyor. Bu yerlerde ikamet eden yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinlilere sık sık saldırılar düzenliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki kritik Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi

    "Şimdiden su kullanımımıza çok dikkat etmeliyiz"

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'teravih namazı' açıklaması

    Zelenskiy: Söylenecek kelime bulamıyorum

    Avrupa Birliği, Yahudi yerleşimcilerin şiddetine karşı uyardı

    Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatını da yasakladı

    Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika'dan mineralli çöl tozu geliyor

    'Gemilerimiz ve uçaklarımız teyakkuz halinde'

    Rusya ve Ukrayna'ya 'insani ateşkes' çağrısı

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek

    6 parti liderinden ortak mesaj: Birlikteliğimizi bozdurmayız

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'

    Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor

    Fiyat sorup gidiyorlar

    Gençlerin yüzde 75’i: Cumhur’a oy yok

    Nisan’da elektriğe zam mı var?

    Adil seçim için işbirliği şart

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    Açlık sınırı, asgari ücretin 675 lira üzerinde

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman paneli
    Ahmet BATTAL

    Geçiş ve gülüş garantisi
    Osman ZENGİN

    Zor günlerin kahramanı; Hurşid Hoca
    Süleyman KÖSMENE

    Emredilenler bize yeter
    Genel

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'
    Faruk ÇAKIR

    Her adımda hukuk ihtiyacı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek
    Ali FERŞADOĞLU

    Topyekün seferberlik gerekir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.