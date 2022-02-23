"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Avrupa Birliği, yaptırım paketini resmen kabul etti

23 Şubat 2022, Çarşamba 22:31
Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım paketini kabul etti.

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan yeni yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.

 

Buna göre, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir uygulanacak.

Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlığa uğratan veya tehdit eden, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi olacak.

Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek. Kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulacak ve bunlara fon sağlanması yasaklanacak.

Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlanacak.

Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanacak. Belirli ekonomik sektörlere yönelik ticaret ve yatırımlar sınırlandırılacak. Turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklanacak. Çeşitli ürün ve teknolojilere ihracat yasağı getirilecek.

Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konacak. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklanacak.

Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlanacak.

AB ayrıca, ihtiyaç halinde daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya koyacak.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı almıştı.

Öte yandan, AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

AA

Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna parlamentosu ülke genelinde OHAL kararını kabul etti

    Model ülke umudu tek adam rejimiyle söndü

    Eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay: Yeni Asya'nın duruşu ümidimizi güçlendiriyor

    'Kurumsal borç tutarı geçen yılın sonunda 83 trilyon dolara ulaştı'

    ‘Seyreltme’ hukuka aykırı

    Avrupa Birliği, yaptırım paketini resmen kabul etti

    'Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'i Ukrayna'ya girmeye hazır'

    Donbas istikametinde Rus askeri konvoyu görüldü

    Malcolm X’e ortak anma

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a protesto notası verdi

    Türkiye'de son 24 saatte 268 kişi vefat etti, 86 bin 600 vaka gözlemlendi

    Erdoğan - Putin görüşmesinde neler konuşuldu?

    Şehit Hayrettin Eren ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bombardıman altındalar

    Rus askeri barış gücü olamaz

    Türkiye savaşın parçası olmamalı

    Önce işleyen bir hukuk ve demokrasi

    Kirli havada Kovid de yayılıyor

    Erdoğan: NATO tavrını belirlemeli

    İran nükleer görüşmeler konusunda iyimser

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’te yönetim değişti, uygulama da değişir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Yusuf (as) ile Züleyha’nın imtihanı
    Mikail YAPRAK

    Yedinci Söz ve biz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
    Genel

    Eski Kültür ve Turizm Bakanı Günay: Yeni Asya'nın duruşu ümidimizi güçlendiriyor
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ve Yazılmamış Destanlar
    Genel

    Model ülke umudu tek adam rejimiyle söndü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (4)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.