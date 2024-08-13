Avrupa’da 47 bin kişi sıcaktan öldü

Uzmanlar Avrupa’da aşırı sıcaklardan dolayı 2023 yılında 47 bini aşkın kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü öncülüğünde yapılan ve Nature Medicine’de yayımlanan araştırma, çarpıcı veriler ortaya koysa da diğer yandan toplumun alınan önlemler yoluyla yüksek sıcaklıklara uyum sağladığını da gösterdi. Uluslararası araştırma ekibi, 35 Avrupa ülkesindeki 823 bölge için 2023 yılında sıcaklığa bağlı ölüm oranını tahmin etmek için Avrupa İstatistik Ofisi’nden (Eurostat) elde ettiği 96 milyon ölüm verisini kullandı. Bu tahminlere göre, Avrupa’da geçen yıl 47 bin 690 sıcaklığa bağlı ölüm gerçekleşti.

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