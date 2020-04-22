Avrupa’da 80 yılın en kötüsü

Özellikle Avrupa’da Mart 2020’de doluluklar yüzde 26,3’lük ortalama ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Geçen yılın Mart ayında Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68,5 olmuştu. Buna göre Mart 2020’de Avrupa’da doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,6 geriledi. Avrupa ülkeleri arasında Mart ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını yüzde 90,8 ile dünyanın en iddialı turizm ülkelerinden İtalya yaşadı. İtalya’nın Milano şehri Mart 2020’de doluluk oranlarında yüzde 94,5 ile en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. Milano’da doluluk oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti. İstanbul - aa

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Koronavirüsün turizm bilançosu ağırlaşıyor

Türkiye Otelciler Birliği’nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını global olarak turizm faaliyetlerini durma noktasına getirirken, salgın dolayısıyla dünya otellerinin doluluklarında da beklendiği gibi büyük düşüş yaşandı. Birlik, dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin Mart 2020’ye ilişkin verilerinden hareketle, salgının konaklama sektörüne etkilerini inceledi.