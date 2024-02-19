Avrupa'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda: Gazze’de katliam bitsin

İspanya’nın başkenti Madrid’de sol görüşlü partilerin, “Filistin’e özgürlük. Gazze'de Katliama son verin” başlığıyla organize edilen yürüyüşüne katılan binlerce kişi, uluslararası topluma “Artık yeter. Sözü bırakın, harekete geçin” çağrısı yaptı.

İspanya’da sol görüşlü partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla, aralarında bakanların da olduğu binlerce kişi Filistin’e destek için gösteri yaptı.

“Filistin’e özgürlük. Cezasızlığa hayır. Katliama son verin” başlığıyla kent merkezinde organize edilen yürüyüşe katılan binlerce kişi, uluslararası topluma “Artık yeter. Sözü bırakın harekete geçin” çağrısı yaptı. “Bu bir savaş değil soykırım”, “Filistin’e özgürlük”, “Hemen ateşkes” sloganları atan ve bu ifadelerin olduğu pankartlar taşıyan İspanyollar, İsrail’in Gazze’yi işgalinin ve bombalamasının, ayrıca Refah bölgesine saldırı planının durdurulmasını istedi. Gösteriye, azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından 5, koalisyonunun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi’nden (PSOE) 1 bakan ile hükümete dışarıdan destek veren ancak İsrail’e karşı gerekli yaptırımları uygulamadığı için eleştiren Podemos partisinin yöneticileri de katıldı.

İspanya hükümeti ikilem yaşıyor

Filistin’e destek ve İsrail’e karşı baskı yapılması için bu zamana kadar birçok çağrı yapan İspanya’daki sol koalisyon hükümeti, her şeye rağmen bu politikasında vaat ve icraat konusunda tutarsızlığını sürdürdü. İktidara gelirken “ilk icraatımız Filistin devletini tanımak olacak” diyen PSOE ve Sumar, geride kalan 3,5 ayda Filistin devletini tanıma hususunda somut bir adım atmazken, hükümet görevlileri bununla ilgili yöneltilen soruları cevapsız bırakmaya devam etti. Gösteriye katılan Sumar lideri, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Ukrayna’yı işgal eden Rusya örneğini vererek, İsrail’e de Filistin’de insan haklarını çiğnemesinden dolayı yaptırım uygulanmasını istedi. PSOE’den Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise Başbakan Pedro Sanchez’in “Filistin devletinin tanınması temelinde iki devletli çözüm ve uluslararası barış konferansı düzenlenmesi” sözlerini tekrarlayarak, “Gazze’de hemen ateşkes ilan edilmesi” çağrısında bulundu.

İsrail’e karşı boş sözler değil eylem

Bu arada, gösteriye katılan İspanyollardan Paz Ruiz yaptığı açıklamada, “Sadece İspanya değil tüm hükümetler, güç, para ve korkudan dolayı İsrail’e karşı seslerini çıkaramıyor. Hükümetler konuşmaya gelince çok şey söylüyorlar ama iş eyleme geçtiğinde verdikleri sözler uçup gidiyor. Biz artık boş sözler değil eylem bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Gazze’deki katliam derhal sona ermeli”

Gösteri sonunda okunan manifestoda, “Gazze’deki katliam derhal sona ermeli ve Filistin sorununa adil bir çözüm bulmayı garanti edecek tüm eylemler teşvik edilmeli.” denilerek, “Filistin halkının korunmasını ve kendi geleceğine özgürce karar vermesine olanak tanınmasını sağlayacak, uygulanabilir ve tam egemen bir Filistin Devleti’nin etkili bir şekilde tanınması garanti edilmelidir.” çağrısı yapıldı. İsrail’in Gazze’de sağlık ve su altyapılarına yönelik saldırılarını da sert dille eleştiren İspanya’daki sol siyasi partiler ve örgütler, sağlık personelinin ve gazetecilerin öldürülmesini, binaların yarısından fazlasının yıkılmasını ve 1 milyon 700 bin Filistinlinin yerinden edilmesini kınadı.

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İstanbul’da da protesto edildi



Filistin İnisiyatifince, Gazze’de sivilleri katleden İsrail’i protesto etmek amacıyla mehter takımı eşliğinde Sultanahmet’ten Eminönü Meydanı’na kadar yürüyüş düzenledi.

İsrail’in, Filistin’e karşı yaptığı insanlık suçlarını protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda bir araya gelen Filistin İnisiyatifi ve sivil toplum örgütlerine üye kalabalık, tekbir getirip, “Her yer Filistin, her yer direniş” sloganları attı. Ellerindeki Filistin ve Türkiye bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde yürüyen grup, “Refah Kapısı’nı açın”, “Özgür Filistin” ve “Sivillere ateşi durdurun” yazılı pankartlar açtı.