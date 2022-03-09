Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 ucuzladı

Avrupa’da megavatsaat başına 345 avroyla tarihi seviyeleri gören doğal gaz fiyatı, yaklaşık yüzde 40 azalarak 210 avroya düştü.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören Nisan vadeli kontrat fiyatı, megavatsaat başına 255 avrodan açıldı. Fiyatlar, 345 avroyla ulaştığı rekor seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalarak Türkiye saatiyle 17.10’da megavatsaat başına 210 avroya indi. Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükselmişti. Rusya’dan doğal gaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali de fiyatları tırmandırıyordu. Geçtiğimiz akşam saatlerinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticarî işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya’dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye sebep oldu. AA

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