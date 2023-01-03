Avrupa’da doğalgaz fiyatları 5 kat azaldı

Avrupa’da doğal gaz fiyatları, Ukrayna savaşı öncesi seviyeye düştü.

Avrupa’da doğal gaz piyasasının ölçüm göstergesi olan Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF’de doğal gaz toptan fiyatı Pazartesi günü öğleden önce megavatsaat başına 72,75 eurodan işlem gördü. Böylelikle doğal gaz fiyatlarında 21 Şubat 2022’den sonraki en düşük değer kaydedilmiş oldu. Uzmanlar, bu gelişmede Avrupalı ülkelerin yaptığı yoğun gaz stoklarının ve ılıman geçen kış nedeniyle gaza talebin zayıflamasının rol oynadığına işaret ediyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Rus doğal gaz devi Gazprom’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada geçen yıl AB ülkeleri ve İsviçre’ye satılan doğal gaz miktarının yüzde 55 oranında düştüğü bildirildi.

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