"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Avrupa’da doğalgaz fiyatları 5 kat azaldı

03 Ocak 2023, Salı 23:16
Avrupa’da doğal gaz fiyatları, Ukrayna savaşı öncesi seviyeye düştü.

Avrupa’da doğal gaz piyasasının ölçüm göstergesi olan Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF’de doğal gaz toptan fiyatı Pazartesi günü öğleden önce megavatsaat başına 72,75 eurodan işlem gördü. Böylelikle doğal gaz fiyatlarında 21 Şubat 2022’den sonraki en düşük değer kaydedilmiş oldu. Uzmanlar, bu gelişmede Avrupalı ülkelerin yaptığı yoğun gaz stoklarının ve ılıman geçen kış nedeniyle gaza talebin zayıflamasının rol oynadığına işaret ediyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Rus doğal gaz devi Gazprom’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada geçen yıl AB ülkeleri ve İsviçre’ye satılan doğal gaz miktarının yüzde 55 oranında düştüğü bildirildi.

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maaş zamlarına enflasyon oyunu

    Yakınlaştığınız İsrail bu

    Bir asır önceki “güncel” beyanname - Genç Yorum Dergisi’nin Ocak 2023 sayısı çıktı

    Hediye bereler Mehmetçik’e ulaştı

    Adalet duygusu zayıflatıldı

    ESK, ete yüzde 26 zam yaptı

    Aile Hekimleri: Yanlıştan dönülsün

    Dünyada 350 milyon kişi bağımlı

    "Sahte doktor" davası başladı - 'Yastık üstünde dikiş çalışması yapmış'

    Avrupa’da doğalgaz fiyatları 5 kat azaldı

    ‘Zamları Nisan sonuna erteledik’

    Fenerbahçe zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla döndü

    Vatandaşın sofrasından çalmaya devam

    'Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarında önemli hakem hatası tespit edildi'

    Diyanet: Hac kaydı ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başlayacak

    Ayasofya Camiini 13 milyon kişi ziyaret etti

    Apple'ın değeri 2 trilyon doların altına düştü

    Dünya Müslüman Alimler Birliğinden çağrı: "Mescid-i Aksa'yı savunun"

    Küstah provokatör Ben-Gvir, yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Suriye’ye harekât” derken, iş asker çekmeye döndü
    Ahmet BATTAL

    Yargının ve Yargıtay’ın istikamet vericileri
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bilinmesi ne demektir?
    Genel

    Maaş zamlarına enflasyon oyunu
    Ali FERŞADOĞLU

    Mekke’de olsam da buraya gelmem lazımdı
    Faruk ÇAKIR

    Sınıfta kalan adalet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasilerde tek adama mahkûmiyet yoktur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yine oyalama oyunu mu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.