Avrupa’da enerji krizi

Fransa Enerji Bakanlığı, “Ukrayna’daki gelişmeler ve enerji pazarındaki gerilim” yüzünden ülkenin doğusundaki Moselle kentindeki kömürle elektrik üreten Saint-Avold santralini gelecek kış yeniden devreye sokmayı planladığını duyurdu.

Hükümet, 31 Mart’ta bu santrali tamamen kapattığında, gerektiğinde ve ihtiyaç olduğunda tesisin yeniden açılabileceği mesajını vermişti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un küresel ısınmayla mücadele kapsamında ülkedeki kömür santrallerini tamamen kapatılması yolundaki taahhüdüne uyacağı yinelendi. Almanya ise kış aylarında zorda kalmamak için elektrik üretiminde doğal gazı azaltıp kömüre yönelecek. Haber Merkezi

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