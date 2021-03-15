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16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Avrupa'da gündem AstraZeneca aşısı

15 Mart 2021, Pazartesi 21:00
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bilim kurulu, kanda pıhtılaşmaya neden olduğu iddia edilen aşı hakkında görüş bildirecek.

 

Kurulun görüşünün bugün veya perşembe gününe kadar açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının uygulandığı az sayıdaki kişide kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle geçen haftadan beri bazı ülkeler, aşının kullanımını durdurmaya başladı.

Avrupa'da şu ana kadar Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi birçok ülkede aşının kullanımı durmuş vaziyette.

Geçen hafta Avusturya'da bir kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle aşının "ABV5300" numaralı partisinin kullanımının askıya alınmasından sonra EMA, aşının pıhtılaşmaya neden olduğuna dair kanıt görülmediğini bildirmişti.

EMA, "Yan etkileri arasında sıralanmayan bu durumlara aşılamanın neden olduğuna dair herhangi bir gösterge şu an için bulunmamaktadır." açıklamasını yapmıştı.

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişinin 22'sinde pıhtılaşma vakasına rastlanmıştı.

AA

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